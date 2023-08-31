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Одесские волонтеры получили разрешение на закупку оружия для ВСУ

31 августа 2023 14:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесские волонтеры получили разрешение на закупку оружия для ВСУ
Волонтер Екатерина Ножевникова с дронами. Фото: Екатерина Ножевникова
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский благотворительный фонд "Корпорация монстров" получил лицензию на покупку оружия. Теперь волонтеры беспрепятственно и в ближайшее время смогут обеспечить потребности бойцов на передовой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

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"Приветствую всех нас. Потому что это и ваше достижение благодаря вашему упорному труду и помощи", — отметила в сообщении Ножевникова.

Скриншот пост с Facebook. Фото: Екатерина Ножевникова

Также волонтер отмечает, что в нужное время готова со своим фондом закупить минометы, медицинскую экипировку и другие необходимые вещи для фронта.

"Я прям обожаю эти приборы, во-первых, они красивые. А во-вторых они очень помогают войску. Пока конечно, это только мечты, но это расширение возможностей и это очень круто", — добавила одесская благотворительница.

Отметим, что до этого разрешения волонтеры собирали средства на рюкзаки для медиков, аптечки, пищевые наборы, дроны и т.п.

"Хочу поблагодарить государственные органы и военные, которые предоставляли консультации, помогали собирать кучу бумаг, разрешений и договоров — это был еще тот "квест"", — подытожила Екатерина Ножевникова.

Напомним, одесские волонтеры требуют немедленно ввести, принять срочные изменения в Бюджетный кодекс Украины, Налоговый и Таможенный кодексы, чтобы направить средства на помощь военным. Соответствующее обращение будет направлено в Офис Президента, а пока под ним могут подписаться все желающие.

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