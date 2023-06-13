Одеські волонтери забезпечують Херсон водою та гуманітаркою

Пункт видачі води. Фото: google

У зв'язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в Херсоні, місцеві найбільше потребують доступу до питної води. Вже завтра, 14 червня, одеські волонтери відкриють в місті пункти видачі води.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів заступник голови БФ "Буджак Реліф" Олександр Вельможко.

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"Зараз ми закриваємо потреби херсонців у питної води, у найближчі часи це буде найголовніша потреба у людей. Ми вже доставили три фури по 18 тонн. І завтра, 14 червня, у Херсоні з’являться сім точок, куди будуть завозити питну воду. Поки не змонтовані, ми просто доставляємо туди воду і роздаємо її під обстрілами", — розповів Олександр Вельможко.

Евакуація під обстрілами

Двома іншими пріоритетами благодійного фонду є розподіл продуктових наборів, які вже отримали 6 тисяч осіб, і евакуація людей з населених пунктів навколо Херсону, які самостійно не можуть покинути свої домівки. Ігор Фень, пастир церкви "Ковчег" з Лубен, також був учасником евакуаційних операцій та став жертвою обстрілів.

"10 червня, о 08:45, ми чекали, як військові зачистять територію. І нашу групу обстріляли 120 мм мінами. Я отримав контузію та слабке поранення у лікоть. Як пастор, я розумію, що це була Божа милість, адже уламок пройшов через мій рюкзак", — розповів волонтер.

Яка гуманітарка необхідна

Олексій Білецький, волонтер, також наголосив, що завдання в зоні лиха постійно змінюються, але співпраця між волонтерами та державними службами налагоджена. Він також закликав людей утриматися від відправлення невеликих посилок до Херсонщини.

"Маленькі посилки не потрібні, вони зруйнували логістику Нової пошти, і волонтерам зараз складно отримати великі вантажі з дійсно потрібними інструментами та обладнанням. Одяг, маленькі набори гігієни, продукти — вони додають більше проблем, ніж користі. Особливо одяг — леопардове плаття та костюм крижинки не дуже допоможуть", — зазначив волонтер.

Нагадаємо, після підриву греблі Каховської ГЕС частину Херсонщини затопило. Загалом Одещина планує прийняти кілька тисяч мешканців Херсонської області. Наразі всі охочі мають можливість підтримати евакуйованих гуманітарною допомогою.