Одесские волонтеры снабжают Херсон водой и гуманитаркой

Пункт выдачи воды. Фото: google

В связи со сложившейся в Херсоне чрезвычайной ситуацией местные больше всего нуждаются в доступе к питьевой воде. Уже завтра 14 июня одесские волонтеры откроют в городе пункты выдачи воды.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Одесса рассказал заместитель председателя БФ "Буджак Релиф" Александр Вельможко.

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"Сейчас мы закрываем потребности херсонцев в питьевой воде, в ближайшее время это будет самая главная потребность у людей. Мы уже доставили три фуры по 18 тонн. И завтра, 14 июня, в Херсоне появятся семь точек, куда будут завозить питьевую воду". не смонтированы, мы просто доставляем туда воду и раздаем ее под обстрелами", — рассказал Александр Вельможко.

Эвакуация под обстрелами

Два других приоритета благотворительного фонда — распределение продуктовых наборов, которые уже получили 6 тысяч человек, и эвакуация людей из населенных пунктов вокруг Херсона, которые самостоятельно не могут покинуть свои дома. Игорь Фень, пастырь церкви "Ковчег" из Лубена, также был участником эвакуационных операций и стал жертвой обстрелов.

"10 июня, в 08:45, мы ждали, как военные зачистят территорию. И нашу группу обстреляли 120 мм минами. Я получил контузию и слабое ранение в локоть. Как пастор, я понимаю, что это была Божья милость, ведь обломок прошел через мой рюкзак", — рассказал волонтер.

Какая гуманитарка необходима

Алексей Белецкий, волонтер, также подчеркнул, что задачи в зоне бедствия постоянно меняются, но сотрудничество между волонтерами и государственными службами налажено. Он также призвал людей воздержаться от отправки небольших посылок в Херсонскую область.

«Маленькие посылки не нужны, они разрушили логистику Новой почты, и волонтерам сейчас сложно получить большие грузы с действительно нужными инструментами и оборудованием. Особенно одежда — леопардовое платье и костюм льдинки не очень помогут", — отметил волонтер.

Напомним, после подрыва плотины Каховской ГЭС часть Херсонской области затопило. В целом Одесчина планирует принять несколько тысяч жителей Херсонской области. Сейчас все желающие могут поддержать эвакуированных гуманитарной помощью.