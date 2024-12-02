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Одеський бізнесмен втратив раритетний ЗІЛ і землю — деталі

2 грудня 2024 11:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У скандального Тарпана забрали землю в Одесі
Колишній депутат Одеської міськради Руслан Тарпан (по центру). Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Майно бізнесмена і колишнього депутата Одеської міськради Руслана Тарпана передали в управління АРМА. Йдеться про сім земельних ділянок та раритетне авто. Політика підозрюють у пособництві державі-агресору.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвали Приморського райсуду.

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Що забрали у бізнесмена

До списку конфіскованого майна увійшли земельні ділянки на узбережжі Одеси загальною площею понад 0,8 гектара. Крім того, в управління АРМА перейшов представницький автомобіль ЗІЛ-4104 1981 року випуску.

У чому звинувачують Руслана Тарпана

За версією слідства, Руслан Тарпан передав росіянам колекцію раритетних автівок для виставки "Музейно-виставкового технічного центру Автомобільно-мотоциклетного клуба федеральної служби охорони російської федерації" у Москві. Ці автівки РФ використовує в цілях пропаганди. За співпрацю з окупантами Тарпан був нагороджений грамотою від генерала ФСО РФ, а також постійно отримував схвалення політичної еліти ворога. Політику заочно повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років.   

Крім того, з 2017 року Руслан Тарпан перебуває в розшуку за підозрою у розкраданні понад 300 млн грн під час будівництва глибоководного випуску стічних вод в Одесі.

Що відомо про бізнесмена

Руслан Тарпан очолював компанію "Інкор", що займалася реставрацією пам’яток архітектури в Одесі. Декілька разів, починаючи з 1994 року, він обирався депутатом Одеської міської ради.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Зеленський позбавив нагород політиків і колишніх чиновників, викритих на співпраці з РФ. Також у Києві суд обрав запобіжний захід чинному нардепу Шевченку.

Одеса суд АРМА місцеві депутати Новини Одеси конфіскація

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