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Одесский бизнесмен потерял раритетный ЗИЛ и землю — детали

2 декабря 2024 11:36
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
У скандального Тарпана забрали землю в Одессе
Бывший депутат Одесского горсовета Руслан Тарпан (по центру). Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Имущество бизнесмена и бывшего депутата Одесского горсовета Руслана Тарпана передали в управление АРМА. Речь идет о семи земельных участках и раритетном авто. Политик подозревается в пособничестве государству-агрессору.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из постановления Приморского райсуда.

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В список конфискованного имущества вошли земельные участки на побережье Одессы общей площадью более 0,8 гектара. Кроме того, в управление АРМА перешел представительский автомобиль ЗИЛ-4104  1981 года выпуска.

В чем обвиняют Руслана Тарпана

По версии следствия, Руслан Тарпан передал россиянам коллекцию раритетных автомобилей для выставки "Музейно-выставочного технического центра Автомобильно-мотоциклетного клуба федеральной службы охраны российской федерации" в Москве. Эти авто РФ употребляет в целях пропаганды. За сотрудничество с оккупантами Тарпан был награжден грамотой от генерала ФСО РФ, а также постоянно получал одобрение политической элиты врага. Политику заочно сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Это преступление карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, с 2017 года Руслан Тарпан находится в розыске по подозрению в хищении более 300 млн грн при строительстве глубоководного выпуска сточных вод в Одессе.

Что известно о бизнесмене

Руслан Тарпан возглавлял компанию "Инкор", занимавшуюся реставрацией памятников архитектуры в Одессе. Несколько раз, начиная с 1994 года, он избирался депутатом Одесского городского совета.

Напомним, ранее мы сообщали, что Зеленский лишил наград политиков и бывших чиновников, разоблаченных на сотрудничестве с РФ. Также в Киеве суд избрал меру пресечения действующему нардепу Шевченко.

Одесса суд АРМА местные депутаты Новости Одессы конфискация

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