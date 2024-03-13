Одеський депутат став гривневим мільйонером — хто саме

Людина заробляє на крипті. Фото: Depositphotos

Депутат Одеської облради Микита Кузькевич оприлюднив статки у криптовалюті. Згідно декларації, Кузькевич має 121 біткоїн, що наразі є еквівалентом понад 300 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Опендатабот.

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Статки депутата

За 2022 рік депутат Одеської облради Микита Кузькевич задекларував найбільшу кількість біткоїнів — 121 BTC. Враховуючи те, що наразі курс цієї криптовалюти досяг свого максимуму за увесь період її існування, статки депутата оцінюються близько 340 400 000 гривень.

Задекларований дохід на Одещині

За даними порталу, найбільше ефіріумів належить депутату Подільської районної ради Одеської області Ігорю Осіпову — 1800 одиниць. Наразі це є еквівалентом понад 270 мільйонів гривень. Проте у 2021-му та 2022 роках у своїх деклараціях посадовець зазначив, що втратив доступ до криптовалюти.



Також Гренадерова Єкатерина, секретарка Київського районного суду м. Одеси, є в п'ятірці осіб, котрі мають найбільшу кількість криптовалюти Tether. Посадовиця задекларувала 60 106 криптомонет, що наразі становить близько двох мільйонів гривень.

Нагадаємо, що загалом понад 70 посадових осіб задекларували крипту в Одесі й області за 2022 рік. Це найвищий показник кількості декларацій криптовалюти в країні.

Також ми писали, що декларації про свої доходи за 2021-22 роки одеські чиновники та народні обранці мали подати до 31 січня поточного року. Однак, як з'ясувалося, далеко не всі це зробили.