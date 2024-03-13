Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесский депутат стал гривневым миллионером — кто именно arrow

Одесский депутат стал гривневым миллионером — кто именно

13 марта 2024 18:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесский депутат стал гривневым миллионером — кто именно
Человек, зарабатывающий на крипте. Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич обнародовал состояние в криптовалюте. Согласно декларации, у Кузькевича есть 121 биткоин, что в настоящее время является эквивалентом более 300 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

Читайте также:

Состояние депутата

За 2022 год депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич задекларировал наибольшее количество биткоинов — 121 BTC. Учитывая то, что сейчас курс этой криптовалюты достиг своего максимума за весь период ее существования, состояние депутата оценивается около 340 400 000 гривен.

Задекларированный доход в Одесской области

По данным портала, больше всего эфириумов принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову — 1800 единиц. Сейчас это эквивалент более 270 миллионов гривен. Однако в 2021 и 2022 годах в своих декларациях чиновник отметил, что потерял доступ к криптовалюте.

Также Гренадерова Екатерина, секретарь Киевского районного суда г. Одессы, находится в пятерке лиц, имеющих наибольшее количество криптовалюты Tether. Чиновница задекларировала 60 106 криптомонет, что составляет около двух миллионов гривен.

Напомним, что более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

Также мы писали, что декларации о своих доходах за 2021-22 годы одесские чиновники и народные избранники должны были подать до 31 января текущего года. Однако, как выяснилось, далеко не все это сделали.

декларация
Одесса
миллионеры
Бюджетная декларация
криптовалюта
миллиардеры
Одесская область
местные депутаты
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше