Одесский депутат стал гривневым миллионером — кто именно

Человек, зарабатывающий на крипте. Фото: Depositphotos

Депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич обнародовал состояние в криптовалюте. Согласно декларации, у Кузькевича есть 121 биткоин, что в настоящее время является эквивалентом более 300 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Опендатабот.

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Состояние депутата

За 2022 год депутат Одесского облсовета Никита Кузькевич задекларировал наибольшее количество биткоинов — 121 BTC. Учитывая то, что сейчас курс этой криптовалюты достиг своего максимума за весь период ее существования, состояние депутата оценивается около 340 400 000 гривен.

Задекларированный доход в Одесской области

По данным портала, больше всего эфириумов принадлежит депутату Подольского районного совета Одесской области Игорю Осипову — 1800 единиц. Сейчас это эквивалент более 270 миллионов гривен. Однако в 2021 и 2022 годах в своих декларациях чиновник отметил, что потерял доступ к криптовалюте.



Также Гренадерова Екатерина, секретарь Киевского районного суда г. Одессы, находится в пятерке лиц, имеющих наибольшее количество криптовалюты Tether. Чиновница задекларировала 60 106 криптомонет, что составляет около двух миллионов гривен.

Напомним, что более 70 должностных лиц задекларировали крипту в Одессе и области за 2022 год. Это самый высокий показатель количества деклараций криптовалюты в стране.

Также мы писали, что декларации о своих доходах за 2021-22 годы одесские чиновники и народные избранники должны были подать до 31 января текущего года. Однако, как выяснилось, далеко не все это сделали.