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Одеський драмтеатр отримає нове освітлення за понад 4 млн грн

21 грудня 2024 16:28
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Модернізація освітлення Одеського драмтеатру за 4,8 млн грн
Зала в Одеському академічному українському музично-драматичному театрі ім. В. Василька. Фото: theatre.com.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька готується до модернізації системи постановочного освітлення. Наразі уже оголошено тендер, а вартість робіт становитиме понад чотири мільйони гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Повідомлення про аукціон. Фото: скриншот

Більше про тендер

Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА оголосив тендер на ремонт системи постановочного освітлення в театрі ім. В. Василька, розташованому за адресою вул. Пастера, 15. Загальна вартість робіт оцінюється у 4 801 976 грн, джерело фінансування — обласний бюджет. Строк виконання робіт встановлено до 28 лютого 2025 року.

Що планують зробити

Проєкт передбачає монтаж сучасного обладнання, зокрема 14 театральних прожекторів потужністю до 1 кВт, двох пультів відеоефектів та розгалуджувачів сигналу DMX. Також буде прокладено понад 6,4 км кабелів і встановлено 30 розподільних колонок зі штепсельними розетками.

Для сцени закуплять два прожектори слідкуючого світла ProLux Follow 600, 12 LED профільних прожекторів Profilo DTS Scena LED 200 CT, генератори диму Smoke Factory Tour Hazer, а також два сучасних пульти керування освітленням MA Lighting GrandMA3.

Нагадаємо, в одеському зоопарку леопард серйозно поранив працівника, після чого тварину застрелили для запобігання загрозі людям. Також сьогодні в Одесі в Одесі проводять планові роботи на електромережах.

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