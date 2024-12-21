Модернизация освещения Одесского драмтеатра за 4,8 млн. грн.

Зал в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. В. Васильков. Фото: theatre.com.ua

Одесский академический украинский музыкально драматический театр им. В. Василько готовится к модернизации системы постановочного освещения. Сейчас уже объявлен тендер, а стоимость работ составит более четырех миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Больше о тендере

Департамент капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА объявил тендер по ремонту системы постановочного освещения в театре им. В. Василька, расположенном по адресу ул. Пастера, 15. Общая стоимость работ оценивается в 4 801 976 грн, источник финансирования — областной бюджет. Срок выполнения работ установлен до 28 февраля 2025 года.

Что планируют сделать

Проект предусматривает монтаж современного оборудования, в том числе 14 театральных прожекторов мощностью до 1 кВт, двух пультов видеоэффектов и разветвителей сигнала DMX. Также будет проложено более 6,4 км кабелей и установлено 30 распределительных колонок со штепсельными розетками.

Для сцены закупят два прожектора следящего света ProLux Follow 600, 12 LED профильных прожекторов Profilo DTS Scena LED 200 CT, генераторы дыма Smoke Factory Tour Hazer, а также два современных пульта управления освещением MA Lighting GrandMA3.

Напомним, в одесском зоопарке леопард серьезно ранил работника, после чего животное застрелили для предотвращения угрозы людям. Также сегодня в Одессе проводят плановые работы на электросетях.