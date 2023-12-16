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Одеський ексвійськком Євген Борисов залишається під вартою — деталі

16 грудня 2023 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одеський ексвійськком Євген Борисов залишається під вартою — деталі
Колишній військком Євген Борисов у суді. Фото: Суспільне
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Скандальний одеський ексвійськком Євген Борисов залишається під вартою ще на 60 днів. Відомо також, що він має можливість вийти під заставу.

Таке рішення ухвалив Печерський райсуд Києва

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ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучалась інформація зі ЗМІ, матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включно з Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у маєтку одеського військкома Євгена Борисова в іспанській Марбельї. Відомо, що наразі усе майно ексвійськового арештовано. За інформацією відомства, вдалося арештувати віллу площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. метрів та офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. метрів. 

Також ми писали, що в українському гумористичному шоу висміяли ексочільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У мініатюрі команда показала, як військовий-корупціонер отримував хабарі.

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