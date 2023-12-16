Одеський ексвійськком Євген Борисов залишається під вартою — деталі

Колишній військком Євген Борисов у суді. Фото: Суспільне

Скандальний одеський ексвійськком Євген Борисов залишається під вартою ще на 60 днів. Відомо також, що він має можливість вийти під заставу.

Таке рішення ухвалив Печерський райсуд Києва.

Читайте також:

Що відомо про справу Борисова

ДБР зібрало значний обсяг доказових матеріалів під час досудового процесу, а також залучалась інформація зі ЗМІ, матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також зафіксувало незаконне збагачення колишнього військкома на понад 188 мільйонів гривень.

Журналістські розслідування виявили, що мати підозрюваного стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 мільйони євро та придбала автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 мільйони гривень.

До цього ж виявилося, що теща колишнього військкома має коштовний автопарк, включно з Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG та Toyota Land Cruiser, не маючи законних доходів для таких витрат.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки у маєтку одеського військкома Євгена Борисова в іспанській Марбельї. Відомо, що наразі усе майно ексвійськового арештовано. За інформацією відомства, вдалося арештувати віллу площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. метрів та офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. метрів.

Також ми писали, що в українському гумористичному шоу висміяли ексочільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова. У мініатюрі команда показала, як військовий-корупціонер отримував хабарі.