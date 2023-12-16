Одесский экс-военком Евгений Борисов остается под стражей — подробности

Бывший военком Евгений Борисов в суде. Фото: Суспільне

Скандальный одесский экс-военком Евгений Борисов остается под стражей еще на 60 дней. Известно также, что у него есть возможность выйти под залог.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева.

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ГБР собрало значительный объем доказательных материалов во время досудебного процесса, а также привлекалась информация из СМИ, материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также зафиксировало незаконное обогащение бывшего военкома более чем на 188 миллионов гривен.

Журналистские расследования обнаружили, что мать подозреваемого стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 миллионов евро и приобрела автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 миллиона гривен.

К тому же оказалось, что теща бывшего военкома имеет дорогой автопарк, включая Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser, не имея законных доходов для таких расходов.

Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски в имении одесского военкома Евгения Борисова в испанской Марбелье. Известно, что все имущество эксвоенкома арестовано. По информации ведомства, удалось арестовать виллу площадью 857 кв. метров на земельном участке 1530 кв. метров и офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. метров.

Также мы писали, что в украинском юмористическом шоу высмеяли экс-главу Одесского областного ТЦК Евгения Борисова. В миниатюре команда показала, как военный коррупционер получал взятки.