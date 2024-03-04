Одеський клуб спростовує факт роботи  у день жалоби —  Palladium опублікував пост

Люди в одеському клубі. Фото: скриншот

Вчора в Одесі було оголошено жалобу на честь загиблих від російської атаки, проте в мережі з'явилося відео, на якому місцеві розважались в нічному клубі. Пізніше на сторінці Palladium в соцмережі повідомили, що це фейк та відео старі.

Про це повідомили на сторінці palladium_odesa в Instagram.



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Адміністрація запевняє, що у день жалоби заклад не працював та всі відео, які поширюють користувачі соцмереж — старі записи роботи клубу.

"Хочемо донести до Вас, що клуб Palladium не працював у день скорботи. Те, що анонсують у паблілках, — це старі відео, фейкова інформація!" — йдеться у повідомленні.

Жалоба в Одесі

Нагадаємо, що одесити протягом трьох днів приходять покласти іграшки, фотографії та запалити свічки на честь загиблих від російської атаки по житловому будинку в Одесі. Через ворожу атаку обірвалося життя п'ятьох дітей та семи дорослих.

Також ми писали, що атака на багатоповерхівку в Одесі — черговий терористичний акт росіян. За словами Сергія Братчука, основною метою ворога наразі є максимальне заплутування маршрутів "шахедів" та залякування мирного населення.