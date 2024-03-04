Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеський клуб спростовує факт роботи  у день жалоби —  Palladium опублікував пост arrow

Одеський клуб спростовує факт роботи  у день жалоби —  Palladium опублікував пост

4 березня 2024 19:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеський клуб спростовує факт роботи  у день жалоби —  Palladium опублікував пост
Люди в одеському клубі. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вчора в Одесі було оголошено жалобу на честь загиблих від російської атаки, проте в мережі з'явилося відео, на якому місцеві розважались в нічному клубі. Пізніше на сторінці Palladium в соцмережі повідомили, що це фейк та відео старі.

Про це повідомили на сторінці palladium_odesa в Instagram.
 

Читайте також:
Одеський клуб спростовує факт роботи  у день жалоби —  Palladium опублікував пост - фото 1
Заява адміністрації одеського клубу. Фото: скриншот

Заява клубу

Адміністрація запевняє, що у день жалоби заклад не працював та всі відео, які поширюють користувачі соцмереж — старі записи роботи клубу.

"Хочемо донести до Вас, що клуб Palladium не працював у день скорботи. Те, що анонсують у паблілках, — це старі відео, фейкова інформація!" — йдеться у повідомленні.

Жалоба в Одесі

Нагадаємо, що одесити протягом трьох днів приходять покласти іграшки, фотографії та запалити свічки на честь загиблих від російської атаки по житловому будинку в Одесі. Через ворожу атаку обірвалося життя п'ятьох дітей та семи дорослих.

Також ми писали, що атака на багатоповерхівку в Одесі — черговий терористичний акт росіян. За словами Сергія Братчука, основною метою ворога наразі є максимальне заплутування маршрутів "шахедів" та залякування мирного населення.

Одеса
трагедія
діти
Одеська область
нічні клуби
Новини Одеси
дрон Шахід-136
дрони
звинувачення
атака
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року