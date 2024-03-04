Одесский клуб опровергает факт работы в день траура — Palladium опубликовал пост

Люди в одесском клубе. Фото: скриншот

Вчера в Одессе был объявлен траур в честь погибших от российской атаки, однако в сети появилось видео, на котором местные развлекались в ночном клубе. Позже на странице Palladium в соц.сети сообщили, что это фейк и видео старые.

Об этом сообщили на странице palladium_odesa в Instagram.

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Заявление администрации одесского клуба. Фото: скриншот

Заявление клуба

Администрация уверяет, что в день траура заведение не работало и все видео, которые распространяют пользователи соц.сетей — старые записи работы клуба.

"Хотим донести до Вас, что клуб Palladium не работал в день скорби. То, что анонсируют в пабилках — это старые видео, фейковая информация!" , – говорится в сообщении.

Траур в Одессе

Напомним, что одесситы в течение трех дней приходят возложить игрушки, фотографии и зажечь свечи в честь погибших от российской атаки по жилому дому в Одессе. Из-за вражеской атаки оборвалась жизнь пятерых детей и семи взрослых.

Также мы писали, что атака на многоэтажку в Одессе – очередной террористический акт россиян. По словам Сергея Братчука, основной целью врага в настоящее время является максимальное запутывание маршрутов шахедов и запугивание мирного населения.