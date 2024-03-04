Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесский клуб опровергает факт работы в день траура — Palladium опубликовал пост arrow

Одесский клуб опровергает факт работы в день траура — Palladium опубликовал пост

4 марта 2024 19:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесский клуб опровергает факт работы в день траура — Palladium опубликовал пост
Люди в одесском клубе. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вчера в Одессе был объявлен траур в честь погибших от российской атаки, однако в сети появилось видео, на котором местные развлекались в ночном клубе. Позже на странице Palladium в соц.сети сообщили, что это фейк и видео старые.

Об этом сообщили на странице palladium_odesa в Instagram.

Читайте также:
Одесский клуб опровергает факт работы в день траура — Palladium опубликовал пост - фото 1
Заявление администрации одесского клуба. Фото: скриншот

Заявление клуба

Администрация уверяет, что в день траура заведение не работало и все видео, которые распространяют пользователи соц.сетей — старые записи работы клуба.

"Хотим донести до Вас, что клуб Palladium не работал в день скорби. То, что анонсируют в пабилках — это старые видео, фейковая информация!" , – говорится в сообщении.

Траур в Одессе

Напомним, что одесситы в течение трех дней приходят возложить игрушки, фотографии и зажечь свечи в честь погибших от российской атаки по жилому дому в Одессе. Из-за вражеской атаки оборвалась жизнь пятерых детей и семи взрослых.

Также мы писали, что атака на многоэтажку в Одессе – очередной террористический акт россиян. По словам Сергея Братчука, основной целью врага в настоящее время является максимальное запутывание маршрутов шахедов и запугивание мирного населения.

Одесса
трагедия
дети
Одесская область
ночные клубы
Новости Одессы
дрон Шахид-136
дроны
обвинение
атака
погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году