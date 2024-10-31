Одеський лікар має велику нерухомість у Донецьку

Одеський лікар володіє величезною будівлею у Донецьку — що відомо
Очільник Одеського обласного центру соціально значущих хвороб Олександр Толстопятов задекларував нежитлове приміщення на 2418,6 кв. м в окупованому Донецьку. Натомість власного житла в Одесі він не має.
Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з декларації Олександра Толстопятова.
Статки лікаря
У декларації за 2023 рік не уточнюється де саме розташована нерухомість керівника центру. Втім, у документах попередніх років йдеться про місто Донецьк. Сам об'єкт вказаний як адміністративна будівля з торговельно-виставковим салоном.
Житла в Одесі у Олександра Толстопятова немає. Він вказав, що у місті лише орендує квартиру. Також лікар має автомобіль Toyota Camry 2016 року. Його зарплата за минулий рік склала майже 272 тис. грн.
Нагадаємо, у медсестри МСЕК і ВЛК виявили незадекларовану нерухомість у центрі Одеси на 4,5 млн грн. Також в Одесі обрали запобіжний засіб фігуранту справи про оформлення фальшивої інвалідності.
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