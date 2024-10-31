Одесский врач имеет большую недвижимость в Донецке

Руководитель Одесского центра социально значимых заболеваний Александр Толстопятов. Фото: Одесская жизнь

Глава Одесского областного центра социально значимых болезней Александр Толстопятов задекларировал нежилое помещение на 2418,6 кв. м в оккупированном Донецке. А собственного жилья в Одессе у него нет.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из декларации Александра Толстопятова.

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В декларации за 2023 год не уточняется, где именно расположена недвижимость руководителя центра. Впрочем, в документах предыдущих лет речь идет о городе Донецке. Сам объект указан как административное здание с торгово-выставочным салоном.

Жилища в Одессе у Александра Толстопятова нет. Он указал, что в городе только арендует квартиру. Также у врача есть автомобиль Toyota Camry 2016 года. Его зарплата за прошлый год составила около 272 тыс. грн.

Напомним, у медсестры МСЭК и ВЛК обнаружили незадекларированную недвижимость в центре Одессы на 4,5 млн. грн. Также в Одессе избрали меру пресечения фигуранту дела об оформлении фальшивой инвалидности.