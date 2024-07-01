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Одеський морвокзал, ШІ обробив бажання одеситів та створив власну версію — фото

1 липня 2024 17:16
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський морвокзал очима ШІ - неймовірні фото
Зруйнований одеський морвокзал. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Морський вокзал завжди був прикрасою нашого міста. Тут любили вечорами прогулюватися, ходити на концерти та просто фотографуватися. Якщо ви не були на морвокзалі, то не були в Одесі — казали одесити. З початком повномасштабної війни порт був закритий для туристів та місцевих жителів, а восени минулого року Російська Федерація знищила одну з головних туристичних памʼяток.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів та штучного інтелекту, яким має бути оновлений морвокзал. 

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Війна вносить свої корективи навіть туди, де цього не чекаєш. Розбитий та скалічений морський вокзал став певною "прикрасою" історичного центра Одеси, який нагадує людям про страшні події, які відбуваються у нашій країні. Сьогодні багато хто вважає, що його треба відновити, проте невідомо, як саме. Анастасія говорить, що простір на березі моря необхідно переосмислити та зробити зовсім іншим. 

"Мені не подобалося, яким він був до цього. Треба його зробити більш яскравим, тому що це акцент нашого міста, і точно без готелю. Треба зробити більше площі для прогулянок та виставок", — розповідає Анастасія. 

Анастасія підтримує зміни. Фото: Новини.LIVE
Анастасія підтримує зміни. Фото: Новини.LIVE

Єлизавета також дотримується думки, що його потрібно змінити. Однак не наважується сказати, як саме. Дівчина каже, що цим мають займатися досвідчені спеціалісти, а люди з радістю приймуть їхню роботу. 

"Я бачила його востаннє у 2021 році, сьогодні подивимося, яким він став. Хотілося б, звичайно, щоб все відновили. Я за будь-які зміни, які підуть на краще. Якщо його будуть відновлювати — це дуже добре. Сподіваюся, знайдуться дуже хороші та креативні архітектори", — додає Єлизавета. 

Єлизавета з подругою хочуть бачити новий морвокзал. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета з подругою хочуть бачити новий морвокзал. Фото: Новини.LIVE

Прикраса міста

А от Аліна каже, що його необхідно відновити в такому вигляді, яким він був до знищення росіянами. Адже саме таким його знають не лише одесити, а й люди в усьому світі.

"Він має бути гарним, відновленим — це дуже важливо. Я б залишила його таким як є, я його дуже люблю. Не треба міняти", — вважає Аліна.

Аліна проти зміни стилю морвокзалу. Фото: Новини.LIVE
Аліна проти зміни стилю морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

Водночас Світлана Павлівна наголошує, що його зовнішня оболонка не важлива — Одесу такою, як вона є, роблять її люди та атмосфера. Найголовніше, каже жінка, щоб цей простір був відкритий для прогулянок.  

"Він має бути гостинним, радісним, яким і був завжди — з дня заснування нашого прекрасного міста. Одеський морвокзал треба зробити відкритим для гостей, і Дюк простягне руку та скаже: йдіть до нас, бо це місто сонячне, насичене морським повітрям", — підсумовує Світлана Павлівна.

Для Світлани Павлівни головне колорит. Фото: Новини.LIVE
Для Світлани Павлівни головне — колорит. Фото: Новини.LIVE

Яким бачить штучний інтелект

Штучний інтелект на підставі відповідей одеситів сформував концепт майбутнього морвокзалу. Варто зазначити, що нейромережа до невпізнаваності змінила простір популярної туристичної зони. Майбутнє Одеського морвокзалу, за версією ШІ, передбачає велику гавань для заходу кораблів та прогулянкову зону, до якої дістають морські хвилі.

Футуристичний вигляд одеського морвокзалу. Бачення нейромережі NightCafe.
Футуристичний вигляд одеського морвокзалу. Бачення нейромережі NightCafe
Корбель у гавані нового морського вокзалу. Бачення нейромережі NightCafe
Корабель у гавані нового морського вокзалу. Бачення нейромережі NightCafe

Водночас на морвокзалі майбутнього немає багаторівневих сходів та знаменитого готелю. 

Новий морський вокзал у кілька поверхів. Бачення нейромережі NightCafe
Новий морський вокзал у кілька поверхів. Бачення нейромережі NightCafe

Обстріл одеського морвокзалу

У ніч проти 25 вересня окупанти обстріляли Одесу, використовуючи БпЛА та ракети різного базування. Під ударом опинилась нежитлова висотка та готель "Одеса". Будівля, яка псувала краєвид на море з Потьомкінських сходів, не подобалась одеситам. Її між собою городяни називали "бетонним монстром". 

Зруйнована будівля одеського морвокзалу. Фото: Новини.LIVE
Зруйнована будівля одеського морвокзалу. Фото: Новини.LIVE

 Нагадаємо, будівля зруйнованого готелю мала певний футуристичний вигляд. Саме тому ми запропонували нейромережі розробити новий дизайн морського порту у футуристичному стилі. Фасад морського вокзалу від штучного інтелекту вражає лініями світлових елементів та скляних структур. Більше читайте за посиланням.

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