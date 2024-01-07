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Відкриті тераси та морські мотиви — яким може бути одеський морвокзал

7 січня 2024 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Відкриті тераси та морські мотиви — яким може бути одеський морвокзал
Одеський морвокзал за версією нейромережі Leonardo.ai
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Морський вокзал в Одесі завжди був прикрасою міста, відомою своїм визначним готелем "Одеса" та скульптурою немовляти. Його зображення прикрашало листівки та марки, а кожен відвідувач бажав "відзначитися на карті" поруч з цим архітектурним шедевром. Та наприкінці вересня Росія знищила морський вокзал, завдавши непоправної шкоди його історичній цінності. Місто втратило не просто культурну спадщину, але й символ гостинності.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський морський вокзал після відновлення. 

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Нейромережа пропонує створення красивої та функціональної набережної. При цьому збереження унікального стилю історичної архітектури Одеси.

Головний фасад одеського морвокзалу у майбутньому. Бачення нейромережі NightCafe.

Архітектура ззовні

Майбутнє Одеського морвокзалу за версією ШІ передбачає створення відкритих терас. Вони будуть відкривати перед пасажирами чудовий краєвид на Чорне море, надаючи можливість насолоджуватися панорамою міста та морської гладі.

Відкриті тераси. Бачення нейромережі NightCafe.

Простір майбутнього

Штучний інтелект також пропонує вдосконалені методи організації внутрішнього простору, а саме створення різних функціональних зон. Все для забезпечення пасажирам комфорту і максимальної зручності.

Організація простору. Бачення нейромережі NightCafe.
Зонування приміщення одеського морвокзалу у майбутньому. Бачення нейромережі NightCafe.

Також проєкт ШІ передбачає інтерактивні зони обладнані передовими технологічними новинками: віртуальна реальність, дотикові екрани, розумні сенсори, аудіо- та світлові ефекти. 

Інтерактивні зони в приміщенні одеського морвокзалу. Бачення нейромережі NightCafe.

Обстріл одеського морвокзалу

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня окупанти обстріляли Одесу, використовуючи БпЛА та ракети різного базування. Під ударом опинилась нежитлова висотка та готель "Одеса". 

Також ми писали, внаслідок чергової російської атаки на місто був зруйнований готель "Одеса". Будівля, яка псувала краєвид на море з Потьомкінських сходів, не подобалась одеситам. Її між собою городяни називали "бетонним монстром". Зараз виникає багато суперечок, а чи варто відновлювати готель?

Додамо, будівля зруйнованого готелю мала певний футуристичний вигляд. Саме тому ми запропонували нейромережі розробити новий дизайн морського порту у футуристичному стилі. Фасад морського вокзалу від штучного інтелекту вражає лініями світлових елементів та скляних структур. Більше читайте за посиланням.

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