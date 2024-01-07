Открытые террасы и морские мотивы — каким может быть одесский морвокзал

Одесский морвокзал по версии нейросети Leonardo.ai

Морской вокзал в Одессе всегда был украшением города, известным своим знаменитым отелем "Одесса" и скульптурой младенца. Его изображение украшало открытки и марки, а каждый посетитель хотел "отметиться на карте" рядом с этим архитектурным шедевром. Но в конце сентября Россия уничтожила морской вокзал, нанеся непоправимый урон его исторической ценности. Город потерял не просто культурное наследие, но и символ гостеприимства.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как выглядел бы Одесский морской вокзал после восстановления.

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Нейросеть предлагает создание красивой и функциональной набережной. При этом сохранение уникального стиля исторической архитектуры Одессы.

Главный фасад одесского морвокзала в будущем. Видение нейросети NightCafe.

Архитектура извне

Будущее Одесского морвокзала по версии ИИ предполагает создание открытых террас. Они будут открывать перед пассажирами великолепный вид на Черное море, предоставляя возможность наслаждаться панорамой города и морской глади.

Открытые террасы. Видение нейросети NightCafe.

Пространство будущего

Искусственный интеллект предлагает усовершенствованные методы организации внутреннего пространства, а именно создание различных функциональных зон. Все для обеспечения пассажиров комфортом и максимального удобства.

Организация пространства. Видение нейросети NightCafe.

Зонирование помещения одесского морвокзала в будущем. Видение нейросети NightCafe.

Также проект ИИ подразумевает интерактивные зоны, оборудованные передовыми технологическими новинками: виртуальная реальность, осязательные экраны, умные сенсоры, аудио- и световые эффекты.

Интерактивные зоны в помещении одесского морвокзала. Видение нейросети NightCafe.

Обстрел одесского морвокзала

Напомним, в ночь на 25 сентября оккупанты обстреляли Одессу, используя БпЛА и ракеты разного базирования. Под ударом оказалась нежилая высотка и гостиница "Одесса".

Также мы писали, в результате очередной российской атаки на город была разрушена гостиница "Одесса". Здание, которое портило вид на море с Потемкинской лестницы, не нравилось одесситам. Ее между собой горожане называли "бетонным монстром". Сейчас возникает много споров, стоит ли восстанавливать гостиницу?

Добавим, здание разрушенного отеля имело определенный футуристический вид. Поэтому мы предложили нейросети разработать новый дизайн морского порта в футуристическом стиле. Фасад морского вокзала от искусственного интеллекта поражает линиями световых частей и стеклянных структур. Больше читайте по ссылке.