Одесский морвокзал глазами ИИ - невероятные фото

Разрушенный одесский морвокзал. Фото: Новини.LIVE

Морской вокзал всегда был украшением нашего города. Здесь любили по вечерам прогуливаться, ходить на концерты и просто фотографироваться. Если вы не были на морвокзале, то не были в Одессе — говорили одесситы. С началом полномасштабной войны порт был закрыт для туристов и местных жителей, а осенью прошлого года Российская Федерация уничтожила одну из главных достопримечательностей.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов и искусственного интеллекта, каким должен быть обновленный морвокзал.

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Война вносит свои коррективы даже туда, где этого не ждешь. Разбитый и искалеченный морской вокзал стал определенным "украшением" исторического цента Одессы, напоминающим людям о страшных событиях, происходящих в нашей стране. Сегодня многие считают, что его нужно восстановить, однако неизвестно, как именно. Анастасия говорит, что пространство на берегу моря необходимо переосмыслить и сделать совсем другим.

"Мне не нравилось, каким он был до этого. Надо его сделать более ярким, потому что это акцент нашего города, и без отеля. Надо сделать больше площади для прогулок и выставок", — рассказывает Анастасия.

Анастасия поддерживает перемены. Фото: Новини.LIVE

Елизавета также придерживается мнения, что его нужно изменить. Однако не решается сказать, как именно. Девушка говорит, что этим должны заниматься опытные специалисты, а люди с радостью примут их работу.

"Я видела его в последний раз в 2021 году, сегодня посмотрим, каким он стал. Хотелось бы, конечно, чтобы все восстановили. Я за любые изменения, которые пойдут к лучшему. Если его будут восстанавливать — это очень хорошо. Надеюсь, найдутся очень хорошие и креативные архитекторы", — добавляет Елизавета.

Елизавета с подругой хотят видеть новый морвокзал. Фото: Новини.LIVE

Украшение города

А вот Алина говорит, что его необходимо восстановить в таком виде, каким он был до уничтожения россиянами. Ведь именно его знают не только одесситы, но и люди во всем мире.

"Он должен быть хорошим, восстановленным — это очень важно. Я бы оставила его таким, как есть, я его очень люблю. Не надо менять", — считает Алина.

Алина против смены стиля морвокзала. Фото: Новини.LIVE

В то же время Светлана Павловна отмечает, что его внешняя оболочка неважна — Одессу такой, как она есть, делают ее люди и атмосфера. Самое главное, говорит женщина, чтобы это пространство было открыто для прогулок.

"Он должен быть гостеприимным, радостным, каким и был всегда — со дня основания нашего прекрасного города. Одесский морвокзал нужно сделать открытым для гостей, и Дюк протянет руку и скажет: идите к нам, потому что это город солнечный, насыщенный морским воздухом", — заключает Светлана Павловна.

Для Светланы Павловны главное — колорит. Фото: Новини.LIVE

Каким видит искусственный интеллект

Искусственный интеллект на основании ответов одесситов сформировал концепт будущего морвокзала. Стоит отметить, что нейросеть до неузнаваемости изменила простор популярной туристической зоны. Будущее Одесского морвокзала, по версии ИИ, предусматривает большую гавань для захода кораблей и прогулочную зону, которую достают морские волны.

Футуристический вид одесского морвокзала. Видение нейросети NightCafe

Корабль в гавани нового морского вокзала. Видение нейросети NightCafe

В то же время на морвокзале будущего нет многоуровневой лестницы и знаменитой гостиницы.

Новый морской вокзал в несколько этажей. Видение нейросети NightCafe

Обстрел одесского морвокзала

В ночь на 25 сентября оккупанты обстреляли Одессу, используя БпЛА и ракеты разного базирования. Под ударом оказалась нежилая высотка и гостиница "Одесса". Здание, которое портило вид на море с Потемкинской лестницы, не нравилось одесситам. Его между собой горожане называли "бетонным монстром".

Разрушенное здание одесского морвокзала. Фото: Новини.LIVE

Напомним, здание разрушенного отеля имело определенный футуристический вид. Поэтому мы предложили нейросети разработать новый дизайн морского порта в футуристическом стиле. Фасад морского вокзала от искусственного интеллекта поражает линиями световых частей и стеклянных структур. Больше читайте по ссылке.