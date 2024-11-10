500 мільйонів на безпеку: в Одеській області облаштовують шкільні укриття

Діти в укритті. Фото ілюстративне: УНІАН

В умовах постійних загроз уряд України приділяє особливу увагу безпеці школярів. В цьому році понад 500 млн грн на облаштування шкільних укриттів виділили Одеській області.

Про це у п'ятницю на нараді повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Освіта під час війни

За його словами, також майже 57 мільйонів гривень спрямовано на закупівлю шкільних автобусів, що дозволить дітям з віддалених районів швидше добиратися до навчальних закладів.

"Наші діти мають право на якісну освіту та водночас мають бути захищені. Попри постійні загрози, ми працюємо, щоб забезпечити очне навчання, доступ до модернізованих їдалень і безпечних умов для кожного учня", — зазначив Шмигаль.

Модернізація шкільних їдалень

Крім цього, понад 116 млн грн було направлено на модернізацію шкільних їдалень, а 130 млн грн — на забезпечення учнів початкових класів якісним харчуванням. Третій напрямок пріоритетних заходів уряду — це відновлювальні проєкти, зокрема для критичної інфраструктури, шкіл, лікарень та шляхів. На ці потреби з держбюджету виділили понад мільярд гривень.

"Це важливо для Одеського регіону, особливо для малих міст і сіл, де школи та інфраструктура зазнають постійних руйнувань. В умовах сучасних викликів ми маємо знати, що наші діти в безпеці, а їхні школи забезпечені всім необхідним", — додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, попри всі виклики, Миколаїв зміг частково повернути дітей до офлайн-навчання. У місті знову працюють школи, пристосовані для безпечного навчання під час війни. Також на Одещині майже завершено будівництво фортифікаційних споруд.