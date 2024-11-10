500 миллионов на безопасность: в Одесской области обустраивают школьные укрытия

Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН

В условиях постоянных угроз правительство Украины уделяет особое внимание безопасности школьников. В этом году более 500 млн грн было выделено на оборудование школьных укрытий.

Об этом в пятницу на совещании сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, также почти 57 миллионов гривен направлено на закупку школьных автобусов, что позволит детям из отдаленных районов быстрее добираться в учебные заведения.

"Наши дети имеют право на качественное образование и в то же время должны быть защищены. Несмотря на постоянные угрозы, мы работаем, чтобы обеспечить очное обучение, доступ к модернизированным столовым и безопасным условиям для каждого ученика", — отметил Шмыгаль.

Модернизация школьных столовых

Кроме того, более 116 млн грн было направлено на модернизацию школьных столовых, а 130 млн грн — на обеспечение учащихся начальных классов качественным питанием. На эти нужды из госбюджета выделили более миллиарда гривен.

"Это важно для Одесского региона, особенно для малых городов и сел, где школы и инфраструктура испытывают постоянные разрушения. В условиях современных вызовов мы должны знать, что наши дети в безопасности, а их школы обеспечены всем необходимым", — добавил премьер-министр.

Напомним, несмотря на все вызовы, Николаев смог частично вернуть детей к офлайн-обучению. В городе снова работают школы, приспособленные для безопасного обучения во время войны. Также в Одесской области почти завершено строительство фортификационных сооружений.