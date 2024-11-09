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Освіта під обстрілами — як працюють школи у Миколаєві

9 листопада 2024 18:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Освіта під обстрілами: Миколаїв повертає школярів у класи
Діти в укритті. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Попри всі виклики, Миколаїв зміг частково повернути дітей до офлайн-навчання. У місті знову працюють школи, пристосовані для безпечного навчання під час війни. Це стало можливим завдяки укриттям та міжнародній підтримці, хоча чимало дітей все ще навчаються дистанційно.

Про це в п'ятницю, 8 листопада, в ефірі День.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Роки навчання в онлайн

Чотири роки поспіль миколаївські школярі здобувають освіту переважно в онлайн-форматі — два роки пандемії та ще два роки війни змусили змінити традиційний навчальний процес. Однак цього навчального року місто знову частково відкрило двері шкіл для офлайн-навчання, за словами мера Миколаєва, це стало можливо завдяки старанням місцевої влади та підтримці іноземних партнерів, таких як уряд Королівства Данії.

"Ми довго працювали над підготовкою безпечних умов для учнів. На сьогодні в половині шкіл Миколаєва обладнані укриття, що дозволяє дітям повертатися до занять. Водночас ми надаємо батькам можливість обирати між офлайн- і онлайн-форматами, залежно від їхньої ситуації та комфорту. Ми розуміємо, що дехто боїться ризикувати або виїхав за кордон, а інші — готові повернути дітей до школи", — каже Олександр Сєнкевич.

Навчання в гібридному форматі

Освітній процес зараз відбувається в гібридному форматі. Це означає, що батьки можуть обрати будь-який із варіантів: повністю онлайн, повністю офлайн або змішане навчання, коли дитина відвідує школу в певні дні, а інші заняття проходить дистанційно. Така система, на думку Олександра Сєнкевича, дозволяє забезпечити навчання навіть в умовах небезпеки.

"Для нас важливо, щоб кожна дитина мала доступ до освіти, не залежно від обставин. Гібридний формат дає можливість залишатися в навчальному процесі навіть під час повітряних тривог чи інших небезпечних ситуацій. У випадку загрози діти можуть перейти в укриття або швидко доєднатися до онлайн-занять", — зазначає очільник міста.

Підземні школи

За словами Олександра Сєнкевича, зараз вони розглядають перспективу розвитку "підземних шкіл", які дозволять організувати безперервний освітній процес навіть під час обстрілів. Ідея підземних шкіл набирає популярності на тлі постійної небезпеки для цивільного населення в прифронтових регіонах.

"Ми повинні бути готові до будь-яких ситуацій, навіть після завершення активних бойових дій. Захищене навчальне середовище — це інвестиція в майбутнє нашої країни. Наша місія — зробити так, щоб наші діти стали кращими за нас", — каже мер Миколаєва.

Зараз Миколаїв активно співпрацює з міжнародними організаціями та партнерами, щоб забезпечити усі наявні школи укриттями, необхідним обладнанням та всіма умовами для навчання. 

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону в Миколаєві готують пункти обігріву для мешканців та безпритульних. Також стало відомо, коли у Миколаєві збудують новий водогін.

Одеса Миколаїв Новини Одеси Олександр Сєнкевич Одеська область школа

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