Пункти обігріву та допомоги в Миколаєві на час холодів

Люди в пункті обігріву. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Напередодні опалювального сезону в Миколаєві готують пункти обігріву для мешканців та безпритульних. Шість локацій для обігріву і гарячого харчування, а також дев'ять пунктів для безхатченків почнуть роботу, коли температура опуститься до -5°С.

Про це в п'ятницю, 8 листопада, в ефірі День.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Пункти обігріву в Миколаєві

"Ми щороку запускаємо ці пункти, і навіть у найскладніші моменти, як під час обстрілів чи перебоїв з опаленням, миколаївці можуть знайти тут підтримку", — зазначив Олександр Сєнкевич.

Пункти обігріву будуть відкриті з 10:00 до 11:00 і з 14:00 до 15:00, що дозволить людям отримати необхідну підтримку протягом найхолоднішої частини дня. Місцеві жителі також закликаються до участі — кожен може принести теплий одяг, взуття або продукти для тих, хто цього потребує. Це стало традицією в Миколаєві, і навіть під час війни, коли ресурси обмежені, люди продовжують підтримувати один одного.

"Найбільше викликів виникає, коли під час обстрілів пошкоджуються котельні, і житлові квартали залишаються без тепла. Тоді пункти обігріву стають критично необхідними", — додає мер Миколаєва.

За його словами, для людей, які не можуть самостійно підтримувати комфортну температуру вдома через економічні або інші труднощі, влада готова надати тимчасове тепле приміщення, гаряче харчування та інші необхідні речі.

"Наші громадяни залишаються згуртованими й не кидають один одного в біді. Миколаївці традиційно підтримують одне одного, особливо взимку, коли ситуація може бути критичною", — додає очільник міста

Зима буде непростою

Олександр Сєнкевич каже, що в умовах війни та економічної нестабільності, такі заходи, як пункти обігріву, стали невід'ємною частиною міської інфраструктури. Цьогорічна зима обіцяє бути непростою, але миколаївці не бояться труднощів. Багато з них вже готуються допомагати один одному: хтось приносить теплий одяг, хтось — продукти, а хтось пропонує свої навички і час.

Нагадаємо, стало відомо, коли у Миколаєві збудують новий водогін. Також ми писали про те, коли чекати відкриття Миколаївського порту.