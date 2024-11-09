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Николаев готовит пункты обогрева и поддержки перед морозами

9 ноября 2024 15:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пункты обогрева и помощи в Николаеве во время холодов
Люди в пункте обогрева. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В преддверии отопительного сезона в Николаеве готовят пункты обогрева для жильцов и бездомных. Шесть локаций для обогрева и горячего питания, а также девять пунктов для бездомных начнут работу, когда температура опустится до -5°С.

Об этом в пятницу, 8 ноября, в эфире День.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Пункты обогрева в Николаеве

"Мы каждый год запускаем эти пункты, и даже в самые сложные моменты, как во время обстрелов или перебоев с отоплением, николаевцы могут найти здесь поддержку", — отметил Александр Сенкевич.

Пункты обогрева будут открыты с 10:00 до 11:00 и с 14:00 до 15:00, что позволит людям получить необходимую поддержку в течение самой холодной части дня. Местные жители также призываются к участию — каждый может принести теплую одежду, обувь или продукты для нуждающихся. Это стало традицией в Николаеве и даже во время войны, когда ресурсы ограничены, люди продолжают поддерживать друг друга.

"Наибольшее количество вызовов возникает, когда во время обстрелов повреждаются котельные, и жилые кварталы остаются без тепла. Тогда пункты обогрева становятся критически необходимыми", — добавляет мэр Николаева.

По его словам, для людей, которые не могут самостоятельно поддерживать комфортную температуру дома из-за экономических или других трудностей, власти готовы предоставить временное теплое помещение, горячее питание и другие необходимые вещи.

"Наши граждане остаются сплоченными и не бросают друг друга в беде. Николаевцы традиционно поддерживают друг друга, особенно зимой, когда ситуация может быть критической", — добавляет глава города.

Зима будет непростой

Александр Сенкевич говорит, что в условиях войны и экономической нестабильности такие меры, как пункты обогрева, стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Нынешняя зима обещает быть непростой, но николаевцы не боятся затруднений. Многие уже готовятся помогать друг другу: кто-то приносит теплую одежду, кто-то — продукты, а кто-то предлагает свои навыки и время.

Напомним, стало известно, когда в Николаеве построят новый водопровод. Также мы писали о том, когда ждать открытия Николаевского порта.

Одесса Новости Одессы Николаев пункт обогрева Николаевская область

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