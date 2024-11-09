Образование под обстрелами: Николаев возвращает школьников в классы

Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН

Несмотря на все вызовы, Николаев смог частично вернуть детей в офлайн-учебу. В городе снова работают школы, приспособленные для безопасного обучения во время войны. Это стало возможным благодаря укрытиям и международной поддержке, хотя многие дети все еще учатся дистанционно.

Об этом в пятницу, 8 ноября, в эфире День.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Годы обучения в онлайн

Четыре года подряд николаевские школьники получают образование преимущественно в онлайн формате — два года пандемии и еще два года войны заставили изменить традиционный учебный процесс. Однако в этом учебном году город снова частично открыл двери школ для офлайн-обучения, по словам мэра Николаева, это стало возможно благодаря стараниям местных властей и поддержке иностранных партнеров, таких как правительство Королевства Дании.

"Мы долго работали над подготовкой безопасных условий для учеников. На сегодняшний день в половине школ Николаева оборудованы укрытия, что позволяет детям возвращаться к занятиям. В то же время мы предоставляем родителям возможность выбирать между офлайн- и онлайн-форматами, в зависимости от их ситуации и комфорта. Мы понимаем, что некоторые боятся рисковать или уехали за границу, а другие — готовы вернуть детей в школу", — говорит Александр Сенкевич.

Обучение в гибридном формате

Образовательный процесс сейчас проходит в гибридном формате. Это значит, что родители могут выбрать любой из вариантов: полностью онлайн, полностью офлайн или смешанное обучение, когда ребенок посещает школу в определенные дни, а другие занятия проходят дистанционно. Такая система, по мнению Александра Сенкевича, позволяет обеспечить обучение даже в условиях опасности.

"Для нас важно, чтобы каждый ребенок имел доступ к образованию, не зависимо от обстоятельств. Гибридный формат позволяет оставаться в учебном процессе даже во время воздушных тревог или других опасных ситуаций. В случае угрозы дети могут перейти в укрытие или быстро присоединиться к онлайн- занятий", — отмечает глава города.

Подземные школы

По словам Александра Сенкевича, сейчас они рассматривают перспективу развития "подземных школ", позволяющих организовать непрерывный образовательный процесс даже во время обстрелов. Идея подземных школ набирает популярность на фоне постоянной опасности для гражданского населения в прифронтовых регионах.

"Мы должны быть готовы к любым ситуациям, даже после завершения активных боевых действий. Защищенная учебная среда — это инвестиция в будущее нашей страны. Наша миссия — сделать так, чтобы наши дети стали лучше нас", — говорит мэр Николаева.

Сейчас Николаев активно сотрудничает с международными организациями и партнерами, чтобы обеспечить все существующие школы укрытиями, необходимым оборудованием и всеми условиями обучения.

Напомним, в преддверии отопительного сезона в Николаеве готовят пункты обогрева для жильцов и бездомных. Также стало известно, когда в Николаеве построят новый водопровод.