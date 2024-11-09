Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Образование под обстрелами — как работают школы в Николаеве arrow

Образование под обстрелами — как работают школы в Николаеве

9 ноября 2024 18:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Образование под обстрелами: Николаев возвращает школьников в классы
Дети в укрытии. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Несмотря на все вызовы, Николаев смог частично вернуть детей в офлайн-учебу. В городе снова работают школы, приспособленные для безопасного обучения во время войны. Это стало возможным благодаря укрытиям и международной поддержке, хотя многие дети все еще учатся дистанционно.

Об этом в пятницу, 8 ноября, в эфире День.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Читайте также:

Годы обучения в онлайн

Четыре года подряд николаевские школьники получают образование преимущественно в онлайн формате — два года пандемии и еще два года войны заставили изменить традиционный учебный процесс. Однако в этом учебном году город снова частично открыл двери школ для офлайн-обучения, по словам мэра Николаева, это стало возможно благодаря стараниям местных властей и поддержке иностранных партнеров, таких как правительство Королевства Дании.

"Мы долго работали над подготовкой безопасных условий для учеников. На сегодняшний день в половине школ Николаева оборудованы укрытия, что позволяет детям возвращаться к занятиям. В то же время мы предоставляем родителям возможность выбирать между офлайн- и онлайн-форматами, в зависимости от их ситуации и комфорта. Мы понимаем, что некоторые боятся рисковать или уехали за границу, а другие — готовы вернуть детей в школу", — говорит Александр Сенкевич.

Обучение в гибридном формате

Образовательный процесс сейчас проходит в гибридном формате. Это значит, что родители могут выбрать любой из вариантов: полностью онлайн, полностью офлайн или смешанное обучение, когда ребенок посещает школу в определенные дни, а другие занятия проходят дистанционно. Такая система, по мнению Александра Сенкевича, позволяет обеспечить обучение даже в условиях опасности.

"Для нас важно, чтобы каждый ребенок имел доступ к образованию, не зависимо от обстоятельств. Гибридный формат позволяет оставаться в учебном процессе даже во время воздушных тревог или других опасных ситуаций. В случае угрозы дети могут перейти в укрытие или быстро присоединиться к онлайн- занятий", — отмечает глава города.

Подземные школы

По словам Александра Сенкевича, сейчас они рассматривают перспективу развития "подземных школ", позволяющих организовать непрерывный образовательный процесс даже во время обстрелов. Идея подземных школ набирает популярность на фоне постоянной опасности для гражданского населения в прифронтовых регионах.

"Мы должны быть готовы к любым ситуациям, даже после завершения активных боевых действий. Защищенная учебная среда — это инвестиция в будущее нашей страны. Наша миссия — сделать так, чтобы наши дети стали лучше нас", — говорит мэр Николаева.

Сейчас Николаев активно сотрудничает с международными организациями и партнерами, чтобы обеспечить все существующие школы укрытиями, необходимым оборудованием и всеми условиями обучения.

Напомним, в преддверии отопительного сезона в Николаеве готовят пункты обогрева для жильцов и бездомных. Также стало известно, когда в Николаеве построят новый водопровод.

Одесса Николаев Новости Одессы Александр Сенкевич Одесская область школа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

19:05 Квартиры с большим спросом — что покупатели требуют от жилья

18:55 В Резерв+ доступно оформление онлайн-отсрочки — что нужно делать

18:36 В чем проблема с Telegram в Украине — в ОП ответили

18:29 Образование под обстрелами — как работают школы в Николаеве

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

18:11 Скандал с волонтером Стерненко — комментарий Сухопутных войск

18:07 Смерть Узелкова — 15-летний сын отреагировал в соцсетях

17:48 Покраснение Черного моря — опасные техногенные последствия

17:44 У Трампа жестко высказались по поводу возвращения Крыма Украине

19:05 Квартиры с большим спросом — что покупатели требуют от жилья

18:55 В Резерв+ доступно оформление онлайн-отсрочки — что нужно делать

18:36 В чем проблема с Telegram в Украине — в ОП ответили

18:29 Образование под обстрелами — как работают школы в Николаеве

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

18:11 Скандал с волонтером Стерненко — комментарий Сухопутных войск

18:07 Смерть Узелкова — 15-летний сын отреагировал в соцсетях

17:48 Покраснение Черного моря — опасные техногенные последствия

17:44 У Трампа жестко высказались по поводу возвращения Крыма Украине

17:32 Ночные морозы продолжаются — какой будет погода в Харькове завтра

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд