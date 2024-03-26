Одеський Палац спорту після російської атаки — які наслідки
Вже майже добу триває усунення наслідків вчорашнього ракетного удару у Палаці спорту. На щастя, постраждалих серед відвідувачів немає, проте заклад зазнав значних пошкоджень.
Про це повідомляє директор Палацу спорту в Одесі Євген Філонов.
Пошкодження закладу
Євген Філонов зазначає, що основних руйнувань зазнало скління Палацу. Вибито віконні рами, через що площа понад 1 000 квадратних метрів тепер засмічена уламками скла.
"Ми вже майже добу ліквідовуємо наслідки йього зухвалого нападу. Більш ніж 1 200 кв. метрів скла та більше ніж 600 віконних рам було повністю зруйновано та вибито", — прокоментував він.
Безпека відвідувачів
Директор зазначив, що під час ракетного обстрілу у Палаці перебувало близько 50 дітей на тренуванні, а також їхні батьки. Проте жертв вдалось уникнути завдяки швидкому реагуванню на сигнал повітряної тривоги.
"В Палаці спорту було встановлено систему мовного сповіщення, яку ми доукомплектували сповіщенням, підв'язаним до застосунку "єТривога"", — зазначив Євген Філонов.
Обстріл Одеси 25 березня — що відомо
Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами. Руйнувань зазнав Палац спорту та житлові будинки у Приморському районі міста. У будівлях повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу.
Ми також повідомляли, що російська армія продовжує підступно атакувати південні регіони України. Вчорашній удар по Одесі також був подвійним, адже ворог намагається досягти якомога більшої кількості жертв та пошкоджень інфраструктури.
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