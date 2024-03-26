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Одесский Дворец спорта после российской атаки — какие последствия

26 марта 2024 15:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Одесский Дворец спорта после российской атаки — какие последствия
Здание Дворца спорта после ракетных ударов. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Уже почти сутки идет устранение последствий вчерашнего ракетного удара во Дворце спорта. К счастью, пострадавших среди посетителей нет, однако заведение получило значительные повреждения.

Об этом сообщает директор Дворца спорта в Одессе Евгений Филонов.

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Повреждение заведения

Евгений Филонов отмечает, что основным разрушениям подвергллсь остекление Дворца. Выбиты оконные рамы, из-за чего площадь более 1 000 квадратных метров теперь засорена осколками стекла.

"Мы уже почти сутки ликвидируем последствия его дерзкого нападения. Более 1 200 кв. метров стекла и более 600 оконных рам были полностью разрушены и выбиты", — прокомментировал он.

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Люди устраняют последствия удара. Фото: Новини.LIVE

Безопасность посетителей

Директор отметил, что во время ракетных обстрелов во Дворце находились около 50 детей на тренировке, а также их родители. Однако жертв удалось избежать благодаря быстрому реагированию на сигнал воздушной тревоги.

"Во Дворце спорта была установка системы языкового оповещения, которую мы доукомплектовали оповещением, подвязанным к приложению "єТривога"", — отметил Евгений Филонов.

Обстрел Одессы 25 марта — что известно

Напомним, что вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами. Повреждения получили Дворец спорта и жилые дома в Приморском районе города. В зданиях вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать в парковке.

Мы также сообщали, что российская армия продолжает коварно атаковать южные регионы Украины. Вчерашний удар по Одессе также был двойным, ведь враг пытается добиться как можно большего количества жертв и повреждений инфраструктуры.

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