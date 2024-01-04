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Одеський Парк Перемоги у майбутньому — яким його бачить нейромережа

4 січня 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський Парк Перемоги у майбутньому — яким його бачить нейромережа
Одеський Парк Перемоги у майбутньому. Фото: pixlr.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Усім одеситам добре знайома одне з найвідоміших місць для прогулянки — Парк Перемоги. Цей зелений острівець серед забудов давно став осередком відпочинком для дорослих та дітей і майже кожен другий домовлявся зустрітися "біля рибки". 

Новини.LIVE запитали у штучного інтелекту, який міг мати вигляд одеський Парк Перемоги в інноваційному майбутньому. 

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На думку ШІ, парк може стати взірцем екологічної урбаністики, зберігаючи та відновлюючи природні екосистеми, зелені насадження та озеленені площі. Енергоефективні технології й системи управління ресурсами допоможуть зменшити екологічний відбиток.

Вхід до одеського парку Перемоги у майбутньому. Фото: pixlr.com

Реорганізація простору біля ставка

Штучний інтелект вважає, що у майбутньому ставок у Парку Перемоги  може стати екологічно чистим місцем з використанням енергоощадних технологій для очищення води та підтримки екосистеми.

Реорганізація простору біля ставка. Фото: pixlr.com

Також, на його думку, у найближчому майбутньому міська забудова буде знаходитися набагато ближче до самої зеленої зони. 

Міська забудова біля парку. Фото: pixlr.com

Залишиться багато зелені

Однак, окрім прогресивних технологій, люди майбутнього будуть дбати також і про екологію. У парку залишиться досить багато зелених зон, де зможуть відпочити одесити з дітьми та друзями.

Центральна алея парку майбутнього. Фото: pixlr.com
Зелені зони відпочинку. Фото: NightCafe

Зазначимо, що такий парк майбутнього міг би стати центром для людей будь-якого віку та інтересів, що об'єднує інновації, розвиток та розваги, сприяючи не лише відпочинку, а й навчанню та розвитку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд міг би мати Одеський морський вокзал після відновлення. 

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