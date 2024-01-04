Одесский Парк Победы в будущем — каким его видит нейросеть

Одесский Парк Победы в будущем. Фото: pixlr.com

Всем одесситам хорошо знакомо одно из самых известных мест для прогулки — Парк Победы. Этот зеленый островок среди застроек давно стал очагом отдыха для взрослых и детей и почти каждый второй договаривался встретиться "у рыбки".

Новини.LIVE спросили у искусственного интеллекта, который мог выглядеть одесским Парком Победы в инновационном будущем.

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По мнению ИИ, парк может стать образцом экологической урбанистики, сохраняя и восстанавливая природные экосистемы, зеленые насаждения и озелененные площади. Энергоэффективные технологии и системы управления ресурсами помогут уменьшить экологический отпечаток.

Вход в одесский парк Победы в будущем. Фото: pixlr.com

Реорганизация пространства возле пруда

Искусственный интеллект считает, что в будущем пруд в Парке Победы может стать экологически чистым местом с использованием энергосберегающих технологий для очистки воды и поддержки экосистемы.

Реорганизация пространства возле пруда. Фото: pixlr.com

Также, по его мнению, в ближайшем будущем городская застройка будет находиться гораздо ближе к самой зеленой зоне.

Городская застройка возле парка. Фото: pixlr.com

Остается много зелени

Однако, кроме прогрессивных технологий, люди будущего будут заботиться также и об экологии. В парке останется много зеленых зон, где смогут отдохнуть одесситы с детьми и друзьями.

Центральная аллея парка будущего. Фото: pixlr.com

Зеленые зоны отдыха. Фото: NightCafe

Отметим, что такой парк будущего мог бы стать центром для людей всех возрастов и интересов, объединяющих инновации, развитие и развлечения, способствуя не только отдыху, но и обучению и развитию.

Напомним, ранее Новости.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как выглядел бы Одесский морской вокзал после восстановления.