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Одеський парк Шевченка без укриття: сховище повернули колишнім власникам

29 липня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський парк Шевченка залишився без укриття
Сховище у парку Шевченка після ремонту. Фото: "Зелений театр"
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський парк Шевченка залишився без єдиного укриття. Відремонтоване бомбосховище місто повернуло колишнім власникам, які перетворили його на  звалище речей.

Про це Новини.LIVE дізналося з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Стан сховища до та після ремонту. Фото: "Зелений театр"

У рішенні йдеться про те, що Господарський суд визнав "неналежним" розірвання договору між фондом Держмайна та минулим орендарем. Тому "Зелений театр", який і відремонтував укриття, не може претендувати на його власність.

Тому сховище повертається компанії "Центр естетичного виховання "Золоті сторінки", яка не дозволяє доступ до нього цивільним.

Скриншот рішення суду. Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Що відомо про сховище

Після початку повномасштабного вторгнення постало питання про використання єдиного укриття у всьому парку Шевченка за прямим призначенням. Тоді команда "Зеленого театру" звернулася до ФДМУ і взяла в оренду занедбане приміщення. Його відремонтували, облаштували туалет, вентиляцію, wi-fi, і в жовтні 2022 року сховище стало доступним для всіх.

Нагадаємо, поліція, спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, органами місцевої влади та самоврядування, продовжує здійснювати перевірку наявності та доступності бомбосховищ на території Одеської області. Наразі проводиться повторна перевірка захисних споруд цивільного захисту, до якої залучено 58 спільних мобільних груп.

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