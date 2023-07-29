Одесский парк Шевченко остался без укрытия

Одесский парк Шевченко без укрытия: хранилище вернули бывшим владельцам
Одесский парк Шевченко остался без единого укрытия. Отремонтированный бомбоубежище город вернул бывшим владельцам, которые превратили его в свалку вещей.
Об этом Новини.LIVE узнало из Единого государственного реестра судебных решений.
В решении говорится, что Хозяйственный суд признал "ненадлежащим" расторжение договора между фондом Госимущества и прошлым арендатором. Поэтому "Зеленый театр", отремонтировавший укрытие, не может претендовать на его собственность.
Поэтому хранилище возвращается компании "Центр эстетического воспитания "Золотые страницы", которая не разрешает доступ к нему гражданским.
Что известно о хранилище
После начала полномасштабного вторжения возник вопрос об использовании единого укрытия во всем парке Шевченко по прямому назначению. Тогда команда "Зеленого театра" обратилась в ФГИУ и взяла в аренду заброшенное помещение. Его отремонтировали, обустроили туалет, вентиляцию, wi-fi, и в октябре 2022 года хранилище стало доступно всем.
Напомним, полиция совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, органами местной власти и самоуправления продолжает осуществлять проверку наличия и доступности бомбоубежищ на территории Одесской области. В настоящее время проводится повторная проверка защитных сооружений гражданской защиты, к которой привлечены 58 совместных мобильных групп.