Одесский парк Шевченко остался без укрытия

Хранилище в парке Шевченко после ремонта. Фото: "Зеленый театр"

Одесский парк Шевченко остался без единого укрытия. Отремонтированный бомбоубежище город вернул бывшим владельцам, которые превратили его в свалку вещей.

Об этом Новини.LIVE узнало из Единого государственного реестра судебных решений.

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Состояние хранилища до и после ремонта. Фото: "Зеленый театр"

В решении говорится, что Хозяйственный суд признал "ненадлежащим" расторжение договора между фондом Госимущества и прошлым арендатором. Поэтому "Зеленый театр", отремонтировавший укрытие, не может претендовать на его собственность.

Поэтому хранилище возвращается компании "Центр эстетического воспитания "Золотые страницы", которая не разрешает доступ к нему гражданским.

Скриншот решения суда. Фото: Единый государственный реестр судебных решений

Что известно о хранилище

После начала полномасштабного вторжения возник вопрос об использовании единого укрытия во всем парке Шевченко по прямому назначению. Тогда команда "Зеленого театра" обратилась в ФГИУ и взяла в аренду заброшенное помещение. Его отремонтировали, обустроили туалет, вентиляцию, wi-fi, и в октябре 2022 года хранилище стало доступно всем.

Напомним, полиция совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, органами местной власти и самоуправления продолжает осуществлять проверку наличия и доступности бомбоубежищ на территории Одесской области. В настоящее время проводится повторная проверка защитных сооружений гражданской защиты, к которой привлечены 58 совместных мобильных групп.