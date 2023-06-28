Всі укриття в Одеському районі мають бути відремонтовані, — Юрій Крук

Селекторна нарада за участі голів районних військових адміністрацій. Фото: Одеська РВА

На Одещині обговорили покращення стану споруд цивільного захисту на території району. Всі укриття, незалежно від форми власності, мають бути відремонтовані та облаштовані.

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація.

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"Нагадую головам громад, що це питання на жорсткому контролі! Всі укриття, незалежно від того у чиїй вони власності перебувають мають бути відремонтовані та облаштовані відповідно до усіх вимог з безперешкодним доступом до них усіх громадян", — зазначив Начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Незадовільний стан сховищ

За результатами перевірки визнано незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів у Києві, Харкові, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Чернігові, Одесі, Сумах, Конотопі (Сумська область), Білій Церкві (Київська область), а також у Запорізькій області.

Зазначимо, в Одесі сховища намагаються передати у комунальну власність. На зустрічі Геннадій Труханов та начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер обговорили питання, пов'язані зі спрощенням процедури передачі сховищ з державної власності у комунальну.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE, на прохання мешканців однієї з одеських багатоповерхівок на вулиці Корольова, навідалися з інспекцією до укриття, яке є у будинку. Ще рік тому воно було у жахливому стані. Чи змінився санітарний стан сховища та, чи користуються одесити ним у випадку повітряної тривоги, читайте у нашому матеріалі.