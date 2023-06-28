Все укрытия в Одесском районе должны быть отремонтированы, — Юрий Крук

Селекторное совещание с участием глав районных военных администраций. Фото: Одесская РВА

В Одесской области обсудили улучшение состояния сооружений гражданской защиты на территории района. Все укрытия, независимо от формы собственности, должны быть отремонтированы и обустроены.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация.

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"Напоминаю главам общин, что это вопрос на жестком контроле! Все укрытия, независимо от того, в чьей собственности они должны быть отремонтированы и обустроены в соответствии со всеми требованиями с беспрепятственным доступом к ним всех граждан", — отметил Начальник Одесского РВА Юрий Крук.

Неудовлетворительное состояние укрытий

По результатам проверки признана неудовлетворительная работа по обеспечению готовности укрытий в Киеве, Харькове, Днепре, Херсоне, Николаеве, Чернигове, Одессе, Сумах, Конотопе (Сумская область), Белой Церкви (Киевская область), а также в Запорожской области.

Отметим, что в Одессе укрытия пытаются передать в коммунальную собственность. На встрече Геннадий Труханов и начальник Одесской военной администрации Олег Кипер обсудили вопросы, связанные с упрощением процедуры передачи укрытий из государственной собственности в коммунальную.

Напомним, журналисты Новини.LIVE, по просьбе жителей одной из одесских многоэтажек на улице Королева, посетили инспекцию до укрытия, которое есть в доме. Еще год назад он был в ужасном состоянии. Изменилось ли санитарное состояние укрытия и пользуются ли одесситы им в случае воздушной тревоги, читайте в нашем материале.