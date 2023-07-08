Поліція перевірила бомбосховища на Одещині: результати невтішні

Перевірка укриттів в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліція, спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій, органами місцевої влади та самоврядування, продовжує здійснювати перевірку наявності та доступності бомбосховищ на території Одеської області. Наразі проводиться повторна перевірка захисних споруд цивільного захисту, до якої залучено 58 спільних мобільних груп.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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У процесі перевірки спеціалісти звертають особливу увагу на кілька аспектів, зокрема на наявність безперешкодного цілодобового доступу до бомбосховищ, стан їх санітарного та технічного обладнання, наявність маркування, що зазначає їх призначення як укриття чи сховище, а також наявність чіткого маршруту до захисної споруди.

Укриття перевіряли за кількома критеріями. Фото: ГУНП в Одеській області

Крім того, проводиться роз'яснювальна робота з власниками та балансоутримувачами захисних споруд, де закликають піклуватися про безпеку співгромадян та, у разі потреби, забезпечувати безперешкодний доступ до доступних бомбосховищ під час повітряної тривоги. Це може включати вимкнення електронних замків, відкриття усіх доступних входів та виходів та інші заходи.

Виявлені порушення під час перевірки

Під час перевірок були виявлені чотири факти порушень, що стали підставою для початку досудових розслідувань кримінальних проваджень за статтями 364 (зловживання владою або службовим становищем), 366 (службове підроблення) та 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі за кошти міського бюджету закуплять та встановлять мобільне укриття. Будівля буде розташована поруч з однією з місцевих шкіл у житловому районі.