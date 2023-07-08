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Полиция проверила бомбоубежища в Одесской области: результаты неутешительные

8 июля 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Полиция проверила бомбоубежища в Одесской области: результаты неутешительные
Проверка укрытий в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полиция совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, органами местной власти и самоуправления продолжает осуществлять проверку наличия и доступности бомбоубежищ на территории Одесской области. В настоящее время проводится повторная проверка защитных сооружений гражданской защиты, к которой привлечены 58 совместных мобильных групп.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Критерии оценки укрытий

В процессе проверки специалисты обращают особое внимание на несколько аспектов, в частности на наличие беспрепятственного круглосуточного доступа к бомбоубежищам, состояние их санитарного и технического оборудования, наличие маркировки, что указывает их назначение как укрытие, а также наличие четкого маршрута в защитное сооружение.

Проверка укрытия. Фото: ГУНП в Одесской области
Укрытия проверяли по нескольким критериям. Фото: ГУНП в Одесской области

Кроме того, проводится разъяснительная работа с владельцами и балансодержателями защитных сооружений, где призывают заботиться о безопасности сограждан и, в случае необходимости, обеспечивать беспрепятственный доступ к доступным бомбоубежищам во время воздушной тревоги. Это может включать отключение электронных замков, открытие доступных входов и выходов и другие меры.

Выявленные нарушения во время проверки

В ходе проверок были выявлены четыре факта нарушений, которые стали основанием для начала досудебных расследований уголовных производств по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 366 (служебный подлог) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе за средства городского бюджета закупят и установят мобильное укрытие. Сооружение будет расположено рядом с одной из местных школ в жилом районе.

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