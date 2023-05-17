Одеський патрульний вирішив заробити на горі матері

Затримання підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одеські прокурори викрили корупційну діяльність співробітника роти тактично-оперативного реагування Управління патрульної поліції Одеської області. Він вимагав від жінки 1000 дол. США хабаря за вирішення питань із слідчим.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, правоохоронець, дізнавшись, що у його знайомої загинув маленький син, котрий випав з вікна багатоповерхівки, вирішив заробити на горі сім’ї. Згідно зі зібраними доказами, він вимагав від жінки 1000 доларів США хабаря в обмін на закриття кримінального провадження та уникнення її притягнення до відповідальності за недбале ставлення до дитини.

Правоохоронці фіксують отримання хабаря. Фото: Одеська обласна прокуратура

Під час спеціально організованої операції патрульного було затримано, коли він отримував частину неправомірних коштів у розмірі 600 доларів США.

Яке покарання чекає на поліціянта

Наразі поліцейському повідомлено про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, одного з працівників керівної ланки "Одеського історико-краєзнавчого музею" затримали "на гарячому" після отримання неправомірної вигоди від підприємця. За гроші посадовець мав посприяти у встановленні торговельних павільйонів на території Меморіалу 411-ї батареї.