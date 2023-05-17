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Одесский патрульный решил заработать на горе матери

17 мая 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесский патрульный решил заработать на горе матери
Задержание подозреваемого. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесские прокуроры разоблачили коррупционную деятельность сотрудника роты тактически оперативного реагирования Управления патрульной полиции Одесской области. Он потребовал от женщины 1000 дол. США взятки за решение вопросов со следователем.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, милиция, узнав, что у его знакомой погиб маленький сын, выпавший из окна многоэтажки, решил заработать на горе семьи. Согласно собранным доказательствам, он требовал от женщины 1000 долларов США взятки в обмен на закрытие уголовного производства и избегание ее привлечения к ответственности за небрежное отношение к ребенку.

Фото: Одесская областная прокуратура
Правоохранители фиксируют получение взятки. Фото: Одесская областная прокуратура

Во время специально организованной патрульной операции был задержан, когда он получал часть неправомерных средств в размере 600 долларов США.

Какое наказание ждет полицейского

Полицейскому доложено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Решаются вопросы избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Напомним, одного из работников руководящего звена "Одесского историко-краеведческого музея" задержали "на горячем" после получения неправомерной выгоды от предпринимателя. За деньги чиновник должен помочь в установлении торговых павильонов на территории Мемориала 411-й батареи.

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