Одеський поліцейський переправляв ухилянтів за кордон

Правоохоронці затримали порушників. Фото: Одеська облпрокуратура

В Одесі повідомили про підозру начальнику сектору водної поліції одного з районних управлінь. Він намагався організувати канал переправлення військовозобов'язаних до невизнаного Придністров'я.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Умови втечі

Схема почала працювати у вересні. Поліцейський добре знав прикордонну місцевість і розташування блокпостів. Клієнтів він шукав у соцмережах. Ціна послуги складала 6,5 тис. доларів. За ці гроші охочі виїхати з України отримували інструкції й прибували до готелю у Роздільнянському районі. Там на них чекав транспорт для виїзду до кордону. Водіями були спільники правоохоронця.

Підозрюваний поліцейський. Фото: Одеська облпрокуратура

Покарання для порушника

Поліцейського затримали працівники ДБР, коли він намагався переправити до Придністров'я чотирьох чоловіків. Зараз вирішується питання про відсторонення його від посади. Правоохоронцю загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Його спільників розшукують.

Нагадаємо, на Одещині організатор каналу втечі ухилянтів намагався долучити до схеми прикордонника. Той відмовився брати гроші й повідомив про пропозицію правоохоронцям. Також в Одеській області затримали чоловіків, які намагалися виїхати за кордон, видаючи себе за багатодітних батьків.