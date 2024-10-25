Одесский полицейский переправлял уклонистов за границу

Правоохранители задержали нарушителей. Фото: Одесская облпрокуратура

В Одессе сообщили о подозрении начальнику сектора водной полиции одного из районных управлений. Он пытался организовать канал переправки военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Условия побега

Схема начала работать в сентябре. Полицейский хорошо знал приграничную местность и расположение блокпостов. Клиентов он искал в соцсетях. Цена услуги составляла 6,5 тыс. долларов. За эти деньги желающие уехать из Украины получали инструкции и прибывали в гостиницу в Раздельнянском районе. Там их ждал транспорт для выезда к границе. Водителями были подельники правоохранителя.

Подозреваемый полицейский. Фото: Одесская облпрокуратура

Наказание для нарушителя

Полицейский был задержан работниками ДБР, когда он пытался переправить в Приднестровье четырех мужчин. Сейчас решается вопрос об отстранении его от должности. Правоохранителю грозит до девяти лет лишения свободы. Его сообщников разыскивают.

Напомним, в Одесской области организатор канала побега уклонистов пытался приобщить к схеме пограничника. Он отказался брать деньги и сообщил о предложении правоохранителям. Также в Одесской области задержаны мужчины, которые пытались выехать за границу, выдавая себя за многодетных родителей.