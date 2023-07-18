Одеський порт, обстріляний Росією, є об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Одеський порт. Фото: google

Одеський порт, який був обстріляний під час нічної атаки, знаходиться під захистом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Документи щодо його виключення чи включення до буферної зони тільки готуються.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса заступниця міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва.

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"За рекомендацією Міжнародної Ради з охорони пам’яток та історичних місць, портова частина, де немає об’єктів культурної спадщини, могла б бути віднесена до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але ці документи поки що тільки розробляються. Ні нові межі, ні нові режими використання цієї території ще не оприлюднені. Ми співпрацюємо з ЮНЕСКО в цьому напряму", — зазначила посадовиця.

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В результаті повітряної атаки, що сталася 18 липня, збройні сили РФ випустили шість ракет типу "Калібр" та 21 іранський дрон "Shahed-136" по Одесі з акваторії Чорного моря. Усі повітряні цілі були знищені системами протиповітряної оборони.

Проте, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від пошкодження були постраждалі об'єкти портової інфраструктури, а також кілька приватних домоволодінь, зокрема готель "Одеса" і храм Святого Миколая в порту. У результаті обстрілу один літній чоловік отримав поранення і був госпіталізований.

Зазначимо, сьогодні вночі окупанти використали комбіновану тактику обстрілу Одеси. Для атаки загарбники використовували БпЛА та крилаті ракети типу "Калібр". Українська ППО на півдні знищила всі цілі. Новини.LIVE, посилаючись на дані Forbes, порахували, скільки грошей коштувала РФ нічна атака по Одесі.