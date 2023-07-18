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Одесский порт, обстрелянный Россией, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

18 июля 2023 16:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесский порт, обстрелянный Россией, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО
Одесский порт Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский порт, обстрелянный во время ночной атаки, находится под защитой всемирного наследия ЮНЕСКО. Документы по его исключению или включению в буферную зону только готовятся.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева.

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"По рекомендации Международного Совета по охране памятников и исторических мест, портовая часть, где нет объектов культурного наследия, могла бы быть отнесена к буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Но эти документы пока только разрабатываются. Нет новых границ, ни новые режимы использования этой территории еще не обнародованы. Мы сотрудничаем с ЮНЕСКО в этом направлении", — отметила чиновник.

Больше о ночном обстреле Одессы

В результате воздушной атаки, произошедшей 18 июля, вооруженные силы РФ выпустили шесть ракет типа "Калибр" и 21 иранский дрон "Shahed-136" по Одессе из акватории Черного моря. Все воздушные цели были уничтожены системами противовоздушной обороны.

Однако обломками сбитых ракет и взрывной волной от повреждения были пострадавшие объекты портовой инфраструктуры, а также несколько частных домовладений, в том числе гостиница "Одесса" и храм Святого Николая в порту. В результате обстрела один пожилой мужчина получил ранения и был госпитализирован.

Отметим, сегодня ночью оккупанты использовали комбинированную тактику обстрела Одессы. Для атаки захватчики использовали БПЛА и крылатые ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО на юге уничтожила все цели. Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

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