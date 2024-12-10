Одеський припортовий завод виставлять на продаж

Працівники ОПЗ. Фото: Facebook

Уряд України знову планує приватизувати Одеський припортовий завод. Підготовку до продажу вже почали. Всі попередні спроби віддати підприємство у приватні руки так і не довели до кінця.

Про можливу приватизацію ОПЗ повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

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"Починається підготовка та виставлення на продаж державного пакету акцій 99,5667% статутного капіталу. Зазначається, що остаточну ціну, за яку продадуть завод, визначать на аукціоні, але вона має бути не нижче 4 673 785 млн грн", — написав він.

Що відомо про завод

Одеський припортовий завод є одним з найбільших в Україні виробників аміаку та карбаміду. У 2021 році робота підприємства призупинилася, після понад двох років праці за давальницькою схемою з ТОВ "Агро Газ Трейдінг" (АГТ). За час роботи АГТ поставила для ОПЗ майже 1,4 млрд кубометрів природного газу.

Зазначимо, що 99,5% акцій підприємства належать державі. Решта — приватній фірмі "Конкорд Капітал" та фізичним особам-акціонерам. Про наміри приватизувати ОПЗ оголошували ще за часів президентства Віктора Януковича, але продаж так і не відбувся.

Нагадаємо, у 2023 році НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку. За даними слідства, він очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких ОПЗ. Також правоохоронці розслідують ще одну справу, пов'язану з заводом — про заволодіння його коштами, через що підприємство зазнало збитків на суму понад 94 млн грн.