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Одесский припортовый снова выставят на продажу — что известно

10 декабря 2024 16:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский припортовый завод выставят на продажу
Работники ОПЗ. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Правительство Украины снова планирует приватизировать Одесский припортовый завод. Подготовку к продаже уже начали. Все предыдущие попытки отдать предприятие в частные руки так и не довели до конца.

О возможной приватизации ОПЗ сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Начинается подготовка и выставка на продажу государственного пакета акций 99,5667% уставного капитала. Отмечается, что окончательную цену, по которой продадут завод, определят на аукционе, но она должна быть не ниже 4673785 млн грн", — написал он.

Что известно о заводе

Одесский припортовый завод является одним из крупнейших в Украине производителей аммиака и карбамида. В 2021 году работа предприятия приостановилась, после более чем двух лет работы по давальческой схеме с ООО "Агро Газ Трейдинг" (АГТ). За время работы АГТ поставило для ОПЗ почти 1,4 млрд кубометров природного газа.

Отметим, что 99,5% акций предприятия принадлежат государству. Остальные — частной фирме "Конкорд Капитал" и физическим лицам-акционерам. О намерениях приватизировать ОПЗ объявляли еще при президентстве Виктора Януковича, но продажи так и не состоялись.

Напомним, в 2023 году НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. По данным следствия, он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых ОПЗ. Также правоохранители расследуют еще одно дело, связанное с заводом — о завладении его средствами, из-за чего предприятие понесло убытки на сумму более 94 млн грн.

Одесса приватизация завод Одесская область экономика удобрения

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