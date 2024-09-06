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Одеський регіон серед лідерів за кількістю нових ФОПів у 2024 році

6 вересня 2024 18:31
Верзілова Єлизавета - редактор
Відкриття бізнесів на Одещині: регіон у лідерах за 2024 рік
Жінка працює за ноутбуком. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

За перші вісім місяців 2024 року в Україні зареєстровано майже 194 тисячі нових фізичних осіб-підприємців (ФОП), за даними Єдиного державного реєстру. Понад 12 тисяч нових бізнесів було започатковано на Одещині. 

Про це Новини.LIVE дізнались з даних сервісу Опендатабот.

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Кількість ФОПів в Україні

Серед лідерів з реєстрації нових ФОПів — Одеська область, де було відкрито 12 839 підприємств, що ставить регіон на шосте місце в Україні. Найактивнішими в цьому плані залишаються Київ, де більше 26 тис. бізнесів було відкрито лише за поточний рік. 

Одеський регіон серед лідерів за кількістю нових ФОПів у 2024 році - фото 1
Кількість нових ФОПів в Україні за 2024 рік. Фото: скриншот

На другому місці — Дніпропетровщина із показником у понад 18 тис. Львівська та Київська області маюнь понад 14 тис. відкритих у цьому році ФОПів та замикає п'ятірку — Харківщина із невеликим відривом від нас — майже 13 тис. ФОП. 

Одеський регіон серед лідерів за кількістю нових ФОПів у 2024 році - фото 2
Топ сфер нових ФОПів. Фото: скриншот

Загалом кількість нових ФОПів в Україні у 2024 році навіть перевищила показники до повномасштабного вторгнення. Цікаво, що 60% нових підприємств започаткували жінки, що є рекордним показником. Для порівняння, у 2021 році за той самий період було відкрито 186 144 нових справ.

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