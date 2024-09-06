Открытие бизнесов в Одесской области: регион в лидерах за 2024 год

Женщина работает на ноутбуке. Иллюстративное фото: Новости.

За первые восемь месяцев 2024 года в Украине зарегистрировано почти 194 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП), по данным Единого государственного реестра. Более 12 тысяч новых бизнесов было начато в Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Количество ФЛПов в Украине

Среди лидеров по регистрации новых ФЛП — Одесская область, где было открыто 12 839 предприятий, что ставит регион на шестое место в Украине. Самыми активными в этом плане остаются Киев, где более 26 тыс. бизнесов было открыто только за текущий год.

Количество новых ФЛП в Украине за 2024 год. Фото: скриншот

На втором месте — Днепропетровщина с показателем более 18 тыс. Львовская и Киевская области имеет более 14 тыс. открытых в этом году ФЛПов и замыкает пятерку — Харьковщина с небольшим отрывом от нас — почти 13 тыс. ФЛП.

Топ сфер новых ФЛП. Фото: скриншот

В целом, количество новых ФЛП в Украине в 2024 году даже превысило показатели до полномасштабного вторжения. Интересно, что 60% новых предприятий положили начало женщинам, что является рекордным показателем. Для сравнения, в 2021 году за тот же период было открыто 186144 новых дел.