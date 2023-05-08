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Одеський спортсмен здобув перемогу на міжнародному чемпіонаті

8 травня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеський спортсмен здобув перемогу на міжнародному чемпіонаті
Одеський спортсмен — переможець турніру з кікбоксингу WTKA. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У місті Арнсберг (Німеччина) 7 травня 2023 року завершився відкритий чемпіонат Німеччини з кікбоксингу WTKA. На ньому студент Одеського політехнічного університету Віталій Войнов взяв участь у складі національної збірної команди України та здобув перемогу у ваговій категорії 67 кг.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Українські бійці на турнірі з кікбоксингу. Фото: Одеська міська рада
Українські бійці на турнірі з кікбоксингу. Фото: Одеська міська рада

Успіхи одеських спортсменів

На Всеукраїнській гімназіаді з фехтування на шаблях, що відбулася у Львові з 2 по 5 травня, вихованці одеської КДЮСШ №13 стали переможцями, завоювавши чотири медалі у чотирьох видах програми. У цих змаганнях, спортсмени Одеської області отримали дві золоті та дві бронзові медалі, з яких по дві у командних та особистих турнірах.

Одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.

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