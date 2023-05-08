Одеський спортсмен здобув перемогу на міжнародному чемпіонаті
У місті Арнсберг (Німеччина) 7 травня 2023 року завершився відкритий чемпіонат Німеччини з кікбоксингу WTKA. На ньому студент Одеського політехнічного університету Віталій Войнов взяв участь у складі національної збірної команди України та здобув перемогу у ваговій категорії 67 кг.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Вихованець бійцівського клубу STAFF та учень тренера Саргіса Хачатряна продемонстрував впевнений бій та отримав титул чемпіона на міжнародному турнірі кікбоксингу. Свою перемогу Віталій присвятив захисникам України.
Успіхи одеських спортсменів
На Всеукраїнській гімназіаді з фехтування на шаблях, що відбулася у Львові з 2 по 5 травня, вихованці одеської КДЮСШ №13 стали переможцями, завоювавши чотири медалі у чотирьох видах програми. У цих змаганнях, спортсмени Одеської області отримали дві золоті та дві бронзові медалі, з яких по дві у командних та особистих турнірах.
Одеські спортсмени Ірина Маловічко та Микола Мільчев здобули 4 місце в змішаній категорії на етапі Кубка світу зі стендової стрільби, який відбувся в Каїрі. Це ще одне досягнення для майстрів стендової стрільби з Одеси на міжнародних змаганнях.