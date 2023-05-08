Одесский спортсмен одержал победу на международном чемпионате

Одесский спортсмен - победитель турнира по кикбоксингу WTKA. Фото: Одесский городской совет

В городе Арнсберг (Германия) 7 мая 2023 года завершился открытый чемпионат Германии по кикбоксингу WTKA. На нем студент Одесского политехнического университета Виталий Войнов принял участие в составе сборной команды Украины и одержал победу в весовой категории 67 кг.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Воспитанник бойцовского клуба STAFF и ученик тренера Саргиса Хачатряна продемонстрировал уверенное сражение и получил титул чемпиона на международном турнире кикбоксинга. Свою победу Виталий посвятил защитникам Украины.

Украинские бойцы на турнире по кикбоксингу. Фото: Одесский городской совет

Успехи одесских спортсменов

На Всеукраинской гимназиаде по фехтованию на саблях, состоявшейся во Львове со 2 по 5 мая, воспитанники одесской КДЮСШ №13 стали победителями, завоевав четыре медали в четырех видах программы. В этих соревнованиях спортсмены Одесской области получили две золотые и две бронзовые медали, из которых по две в командных и личных турнирах.

Одесские спортсмены Ирина Маловичко и Николай Мильчев получили 4 место в смешанной категории на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который прошел в Каире. Это еще одно достижение для мастеров стендовой стрельбы из Одессы на международных соревнованиях.