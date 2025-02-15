ТОП-20 найвідоміших суддів Одеської області 2024 року

Суддя Малиновського районного суду Одеси Олександр Гарський. Фото: Главком

У 2024 році найбільш помітними суддями Одеського регіону стали не лише ті, хто обіймав важливі позиції, а й ті, чиї рішення мали значний медійний резонанс. Так, Олександр Гарський, суддя, який засуджує злочинців до читання, очолив рейтинг найвідоміших правників.

Про це повідомляють аналітики агентства ElitExpert, які склали рейтинг найвідоміших, на їхню думку, суддів Одеської області.

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Лідери рейтингу

Аналітики кажуть, що рейтинг створено за допомогою аналізу медійної присутності та впливу на важливі судові процеси. Основним критерієм для оцінки суддів стали їхні публічні виступи, рішення, які стали резонансними, а також активність у медіапросторі.

Першим у рейтингу став Олександр Гарський, суддя Малиновського районного суду Одеси. Він відомий своїми вироками, в яких засуджував обвинувачених до читання книг та перегляду фільмів. Так у січні 2022 року суддя визнав винним 35-річного чоловіка у нанесенні легких тілесних ушкоджень та рекомендував тому бути добрішим та прочитати роман "Поліанна" американської письменниці Елеонор Портер.



На другому місці опинилася Наталія Богацька, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду, яка має великий авторитет у галузі та активно бере участь у судових реформах. Третє місце посів Сергій Чванкін, голова Київського районного суду Одеси, який підтримує високий рівень довіри в юридичній спільноті.

Сергій Чванкін — голова Київського районного суду Одеси очолив третю сходинку. Він активно працює над цифровізацією судочинства та просуває ідеї прозорості правосуддя.

Також до першої п'ятірки увійшли Олександр Джабурія та Ігор Артеменко — голова Одеського апеляційного суду, з понад 30-річним досвідом.

Лідери першої п'ятірки. Фото: скриншот

Інші судді, що увійшли до рейтингу

Юрій Князь — суддя Одеського окружного адміністративного суду.

Тетяна Логвинова — суддя Приморського районного суду Одеси.

Дмитро Смірнов — суддя Одеського обласного суду.

Вікторія Підлісна — суддя Вищого спеціалізованого суду України.

Антон Ткаченко — суддя Апеляційного суду Одеської області.

Надія Кочерга — суддя Одеського міського суду.

Михайло Власенко — суддя Малиновського районного суду Одеси.

Ірина Бондаренко — суддя Одеського апеляційного суду.

Сергій Коваленко — суддя Південно-західного апеляційного господарського суду.

Лариса Ткаченко — суддя Київського районного суду Одеси.

Ігор Петренко — суддя Приморського районного суду Одеси.

Леонід Литвиненко — суддя Апеляційного суду Одеської області.

Катерина Харченко — суддя Одеського обласного суду.

Анатолій Лисенко — суддя Київського районного суду Одеси.

Ольга Руденко — суддя Південно-західного апеляційного господарського суду.

Тимур Щербань — суддя Малиновського районного суду Одеси.

Нагадаємо, на Одещині двоє неповнолітніх вкрали мопед, який стояв на подвір’ї власниці. Також безхатченко підпалив автомобіль одеситу, через те, що той не впустив його погрітися в будинок.