В Одесі чоловік підпалив авто через образу на власника

Спалена в Одесі автівка. Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські викрили 50-річного чоловіка, який підпалив автомобіль "Volkswagen" через конфлікт із власником. Палія оперативно затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це у суботу, 15 лютого, повідомили в Головному управлінні Національної поліції України в Одеській області.

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Підпал авто в Одесі

За їхніми даними, випадок стався кілька днів тому в Пересипському районі Одеси. До поліції надійшло повідомлення від рятувальників про займання автомобіля "Volkswagen". Вогонь пошкодив задню частину авто, на щастя, ніхто не постраждав.

Оперативники швидко встановили особу підозрюваного — ним виявився 50-річний чоловік без постійного місця проживання. Поліція з’ясувала, що він скоїв злочин через образу: власник автомобіля не дозволив йому зайти до під’їзду будинку, де мешкає його товариш.

Яке покарання за підпал автомобіля

Підозрюваного затримали, а суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 121 120 грн. Відповідно до ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області затримали 41-річного чоловіка, який зірвав державний прапор з могили захисника України. Також в Миколаєві жінка принесла до військових сумку з вибухівкою і підірвалась.