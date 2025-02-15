В Одессе мужчина поджег авто из-за обиды на владельца

Сожженная в Одессе машина. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские разоблачили 50-летнего мужчину, который поджег автомобиль "Volkswagen" из-за конфликта с владельцем. Поджигателя оперативно задержали, ему грозит до 10 лет заключения.

Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

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Поджог авто в Одессе

По их данным, случай произошел несколько дней назад в Пересыпском районе Одессы. В полицию поступило сообщение от спасателей о возгорании автомобиля "Volkswagen". Огонь повредил заднюю часть авто, к счастью, никто не пострадал.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого — им оказался 50-летний мужчина без постоянного места жительства. Полиция выяснила, что он совершил преступление из-за обиды: владелец автомобиля не позволил ему зайти в подъезд дома, где живет его товарищ.

Какое наказание за поджог автомобиля

Подозреваемого задержали, а суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 121 120 грн. В соответствии с ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержали 41-летнего мужчину, который сорвал государственный флаг с могилы защитника Украины. Также в Николаеве женщина принесла к военным сумку со взрывчаткой и подорвалась.